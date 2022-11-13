Порье — о победе над Чендлером: эй, у кого тут нет джиу-джитсу?

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал итоги боя со своим соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 281. Напомним, поединок завершился победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

«Он пытался засунуть мне пальцы в рот, чтобы приподнять мою шею и провести удушающий. Я говорил ему: «Да ладно тебе, друг». Я побывал сегодня в беде, когда был прижат к сетке, он выбрасывал неожиданные размашистые удары.



Я был удивлён, как быстро смог обхватить его корпус ногами, он приподнялся на колени, и я как будто накинул ковбойское лассо, быстро вышел на треугольник ногами. Он очень взрывной, мне не хотелось, чтобы он заслэмил меня через голову, как Оливейру. Поэтому я старался переносить свой вес немного назад, чтобы он был на коленях, не мог выпрямиться и подняться. Он удивил меня своим характером, я потряс его, он выдержал, потом опять потряс, он опять выдержал. Я думал, если попаду, то вырублю. Эй, у кого тут нет джиу-джитсу?» — сказал Порье после боя.

UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?