Порье — о победе над Чендлером: эй, у кого тут нет джиу-джитсу?

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал итоги боя со своим соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 281. Напомним, поединок завершился победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
«Он пытался засунуть мне пальцы в рот, чтобы приподнять мою шею и провести удушающий. Я говорил ему: «Да ладно тебе, друг». Я побывал сегодня в беде, когда был прижат к сетке, он выбрасывал неожиданные размашистые удары.
Я был удивлён, как быстро смог обхватить его корпус ногами, он приподнялся на колени, и я как будто накинул ковбойское лассо, быстро вышел на треугольник ногами. Он очень взрывной, мне не хотелось, чтобы он заслэмил меня через голову, как Оливейру. Поэтому я старался переносить свой вес немного назад, чтобы он был на коленях, не мог выпрямиться и подняться. Он удивил меня своим характером, я потряс его, он выдержал, потом опять потряс, он опять выдержал. Я думал, если попаду, то вырублю. Эй, у кого тут нет джиу-джитсу?» — сказал Порье после боя.
UFC 281: Порье — Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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