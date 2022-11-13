Чендлер: у меня в мыслях только один соперник — Конор Макгрегор

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 281 заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором.



«Нет ничего постыдного в поражении от второго бойца в рейтинге. Когда я пришёл в UFC, приходилось драться с пятым номером рейтинга, потом с третьим и вторым номерами. Сейчас я снова дрался против второго парня в моём весе. Я всегда дрался только с лучшими.



И сейчас у меня в мыслях только один соперник – Конор Макгрегор. Это оптимальный для меня бой в лёгком дивизионе. UFC — сильнейшая лига мира. Они делают бои, которые имеют смысл, которые хотят посмотреть фанаты. Я по-прежнему остаюсь одним из самых интересных в дивизионе. Возможно, поэтому мы с Конором закатили бы отличный бой. Но также я всё еще хочу выиграть титул», — сказал Чендлер после боя.