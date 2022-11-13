Дана Уайт оценил шансы на бой-реванш между Перейрой и Адесаньей

Президент UFC Дана Уайт не исключил вероятность того, что бой-реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей может состояться в самое ближайшее время.
«Адесанья хотел этого боя. Этот парень — настоящий жеребец. Он всегда готов выйти в клетку. Многие бойцы тянули время, ссылаясь на то, что им нужно время на подготовку и тому подобное, но Исраэль сразу же бросился в бой. До сегодняшнего дня он проиграл лишь один раз, когда пытался перейти в полутяжёлый вес. Вы должны уважать его как чемпиона и за то, что он сделал для промоушена. Я бы не исключал немедленного боя-реванша», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, бой между Перейрой и Адесаньей завершился досрочной победой Алекса в пятом раунде. Бразилец отправил Исраэля в нокаут и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
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