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IBF обязала Усика провести защиту с новым соперником

IBF обязала Усика провести защиту с новым соперником
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Международная боксёрская федерация (IBF) назначила украинскому боксёру и обладателю чемпионского пояса организации Александру Усику обязательную защиту титула в поединке с хорватским бойцом Филипом Хрговичем.

«Мы только что узнали о том, что Александру Усику назначили бой с Филипом Хрговичем. Он обязательный претендент. Мы запросили немедленное начало переговоров, это будет следующий бой Александра Усика», — цитирует BoxingScene Эдди Хирна, являющегося сопромоутером Хрговича.

Филип Хргович стал обязательным претендентом на титул после победы над китайцем Чжан Чжилэем в августе. У хорвата 15 побед в 15 поединках.

Александр Усик в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

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