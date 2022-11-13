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Яир Родригес и Джош Эмметт сразятся за пояс временного чемпиона в полулёгком весе

Яир Родригес и Джош Эмметт сразятся за пояс временного чемпиона в полулёгком весе
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Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес проведёт бой за звание временного чемпиона UFC в полулёгком весе с американцем Джошем Эмметтом.

Поединок пройдёт в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 284, который должен состояться 11 февраля 2023 года. Об этом официально сообщила пресс-служба промоушена.

Стоит отметить, что сейчас действующим чемпионом UFC в полулёгком весе является австралиец Алекс Волкановски, который на этом же турнире сойдётся с Исламом Махачевым за звание чемпиона в лёгком весе.

Яир Родригес свой последний поединок провёл в июле этого года, где одержал победу над Брайаном Ортегой техническим нокаутом в первом раунде. Всего у мексиканца 14 побед и три поражения.

Джош Эмметт в июне 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Келвином Каттаром. Всего у американца 18 побед и два поражения.

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