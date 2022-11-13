Александр Шлеменко: хуже Исраэля Адесаньи в UFC чемпиона не было

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отметил незрелищность поединков с участием Исраэля Адесаньи.

«Мне кажется, Адесанья чуть-чуть напрягал UFC, он был, наверное, одним из самых незрелищных бойцов, и почти в каждом бою публика свистела. Нужно делать главный бой вечера, а он получается на одних гуделках. И сегодня мы видели ту же самую историю, где-то в середине этого боя. Люди гудели, им не очень нравилось происходящее.

На разогреве выступал Чендлер, сравните бой Майкла и Исраэля. В профессиональном спорте очень важно то, насколько вы нравитесь публике. Я думаю, хуже Адесаньи чемпиона не было в этом плане», — сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Лютикова.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 281 в главном бою вечера чемпион организации в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту титула против бразильца Алекса Перейры. Бой завершился победой Перейры нокаутом в пятом раунде.

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