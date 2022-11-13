Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев рассказал, когда начнёт задумываться о завершении карьеры

Махачев рассказал, когда начнёт задумываться о завершении карьеры
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о том, когда он начнёт задумываться о завершении профессиональной карьеры.

«На самом деле планов на будущее ещё не строил, времени не было. Планирую пока драться. У нас в зале есть молодые бойцы, выступающие в моей весовой категории. Пока могу выигрывать у них, буду выступать. А если почувствую, что не могу справиться с конкуренцией с их стороны, то пойму, что перестал расти, начинаю идти на спад. Я не буду ждать, пока стану слабее и меня начнут побеждать. Как пойму, что перестал расти как боец, — уйду», — рассказал Махачев в разговоре с YouTube-каналом «Обзор Press».

Сейчас у Махачева 24 поединка в смешанных единоборствах и 23 победы.

Новость по теме
В UFC официально объявили о бое Ислама Махачева и Алекса Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022