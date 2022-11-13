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Адесанья высказался о том, как отнёсся к решению судьи остановить бой с Перейрой

Адесанья высказался о том, как отнёсся к решению судьи остановить бой с Перейрой
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Новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья заявил, что не имеет никаких претензий к решению судьи остановить его поединок с Алексом Перейрой.

«Это было сумасшествие. Почти то же самое, что в нашем предыдущем бою. Сумасшедший бой, но я в порядке. Первое, что сказал тренеру и рефери, — со мной всё хорошо. Я был в сознании. Был ли я недоволен остановкой боя? Нет. Поговорил с тренерами, я доверяю им. Тем не менее я был в порядке, всё видел. Может быть, глаза закатывались, но я был в сознании.

Разумеется, реванш будет. Я бьюсь каждый раз и рискую проиграть то, что считается престижным. Но я ставлю пояс на кон, потому что не хочу проводить бой и затем полгода разгуливать как чемпион. Иногда случается и такое, как сегодня», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Алекс Перейра одержал победу над Адесаньей техническим нокаутом и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

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