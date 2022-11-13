Махачев объяснил, почему легко добился победы над Оливейрой
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, почему добился победы над Чарльзом Оливейрой так легко.
«Я ещё до боя говорил, что Оливейра сдавался раньше. Когда он попадает в тяжёлые ситуации, то сдаётся. В голове понимает: в стойке у меня не получается ничего сделать, в партере он меня не боится. Тогда он ломается, так уже было. А если ты в жизни однажды так сдался, то это остаётся внутри тебя и в тяжёлые моменты вылезет.
Я знал, что мне просто нужно выйти и дать бой на встречных курсах, тогда он бы сдался. Так и получилось», — рассказал Махачев YouTube-каналу «Обзор Press».
На счету Ислама Махачева одно поражение в 24 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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