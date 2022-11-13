Генри Сехудо отреагировал на апсет в бою Адесанья — Перейра

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся сегодня, 13 ноября, на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом организации.

«Уважение Исраэлю Адесанье и Алексу Перейре. Что делает MMA таким увлекательным, так это то, что поединок не окончен, пока не прозвенит гонг. Не терпится увидеть четвёртый поединок.

Оба парня потрясали друг друга по корпусу, но не доводили дело до ума. Пережить бурю и поднять темп – вот что стало ключом к победе. Исраэля оттеснили к сетке и отбили ему ногу, из-за чего он был вынужден начать драться руками», – написал Сехудо в социальных сетях.