Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Как в кино». Дана Уайт рассказал, что сделал угол Перейры перед нокаутом Адесаньи

«Как в кино». Дана Уайт рассказал, что сделал угол Перейры перед нокаутом Адесаньи
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт заявил, что нокаут в титульном поединке средневесов Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, который состоялся сегодня, 13 ноября, на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США), был спровоцирован угловыми бразильца.

«Не знаю, ребята, видели ли вы, но ситуация в углу Перейры перед пятым раундом напоминала кино. Я хотел послушать, что там говорят, надел наушники, и один из тренеров сказал ему: «Ты проигрываешь этот бой, чёрт возьми. Ты должен нокаутировать его. Ты должен идти вперёд, выбрасывать удары и работать комбинациями. Соберись! Через пять минут ты будешь чемпионом».

Он вышел и стал чемпионом. Как в кино», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в интервью Уайт высказался о возможности немедленного реванша между бойцами.

Новость по теме
Дана Уайт оценил шансы на бой-реванш между Перейрой и Адесаньей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022