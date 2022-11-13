«Как в кино». Дана Уайт рассказал, что сделал угол Перейры перед нокаутом Адесаньи

Президент UFC Дана Уайт заявил, что нокаут в титульном поединке средневесов Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, который состоялся сегодня, 13 ноября, на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США), был спровоцирован угловыми бразильца.

«Не знаю, ребята, видели ли вы, но ситуация в углу Перейры перед пятым раундом напоминала кино. Я хотел послушать, что там говорят, надел наушники, и один из тренеров сказал ему: «Ты проигрываешь этот бой, чёрт возьми. Ты должен нокаутировать его. Ты должен идти вперёд, выбрасывать удары и работать комбинациями. Соберись! Через пять минут ты будешь чемпионом».

Он вышел и стал чемпионом. Как в кино», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в интервью Уайт высказался о возможности немедленного реванша между бойцами.