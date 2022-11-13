Исраэль Адесанья опубликовал пост после проигрыша Алексу Перейре

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал в социальных сетях поражение в бою с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся сегодня, 13 ноября, на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом в пятом раунде, выигрывая на момент остановки у всех трёх судей, и лишился чемпионского титула после пяти защит.

«Что за жизнь! Благодарность всегда будет моим отношением к хорошим и плохим, уродливым и прекрасным моментам этой дикой у сумасшедшей жизни. Спасибо за поддержку», – написал боец в социальных сетях.

Поражение от Перейры стало для 33-летнего Адесаньи вторым в карьере – ранее он проиграл по очкам поляку Яну Блаховичу.