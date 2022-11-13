Тренер: Канело освободит титул WBC, чтобы не драться с Бенавидесом

Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса (26-0, 23 KO), считает, что действующий лидер дивизиона мексиканец Сауль Альварес освободит титул WBC, чтобы не встречаться с его сыном.

«По правде сказать, Канело не будет встречаться с Дэвидом. Я считаю, что он попытается освободить титул. Он сделает вид, что недоволен, и не станет соглашаться на поединок. Его поклонники останутся недовольны, и этот поступок станет пятном на его карьере. И препятствием на пути к статусу великого мексиканца и творца истории», – приводит слова специалиста издание Izquierdazo.

Ожидается, что в начале 2023 года Бенавидес сразится с экс-чемпионом и соотечественником Калебом Плантом. Победитель станет, согласно постановлению WBC, обязательным претендентом для Альвареса.

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