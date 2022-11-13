Джон Джонс поздравил Перейру с завоеванием титула UFC
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Бывший чемпион UFC звёздный американец Джон Джонс прокомментировал результат титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся сегодня, 13 ноября, на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, уступая на карточках всех трёх судей (39-37, 39-37 и 39-37) на момент остановки поединка.
«Титул уже твой, чемпион, мои поздравления! Невероятно рад за тебя и твою команду», – написал Джонс в социальных сетях.
Ранее президент UFC Дана Уайт объяснил, почему нокаут в поединке Адесаньи и Перейры не был случайным.
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