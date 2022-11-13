«Не исключаю, что мы устроим им реванш». Уайт — об Адесанье и Перейре

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что Исраэль Адесанья и Алекс Перейра могут провести второй бой в UFC.

«Против остановки боя судьёй я никак не возражаю. Адесанья в том моменте поплыл. Точно не потерял сознание, но выглядел очень сильно потрясённым.



Адесанья принял этот бой, ни секунды не колеблясь, он был готов драться с Перейрой. Многие болтают всякое на публике, но за кулисами всё происходит совсем иначе: «Мне нужно больше времени, нужно то и это». Исраэль не такой, он всегда хочет оставаться активным. Единственное поражение у него было, когда он решил подняться в полутяжёлый вес, так что вы должны уважать его как чемпиона. Я не исключаю, что мы устроим им реванш», — приводит слова Уайта MMA News.

Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом в пятом раунде, выигрывая на момент остановки у всех трёх судей, и лишился чемпионского титула после пяти защит.