Фото: боксёр без поражений был дисквалифицирован после того, как сбросил соперника с ринга

Скандально завершился главный поединок боксёрского вечера от британского промоушена Matchroom, который состоялся сегодня, 13 ноября, в Кливленде (штат Огайо, США).
Американский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Монтана Лав (18-1-1, 9 KO) проиграл дисквалификацией австралийцу Стиву Парку (16-2-0, 14 KO) после того, как выбросил его за пределы ринга.
В шестом раунде Лав, в начале поединка побывавший в нокдауне, а позже получивший рассечение из-за столкновения головами, оттеснил Парка к канатам, однако не отреагировал на призыв рефери разойтись, и, надавив австралийцу на шею, перебросил его через канаты. К счастью, Парк не пострадал, вовремя сгруппировавшись и ловко приземлившись на ноги. Рефери же принял решение дисквалифицировать Лава.
- 13 ноября 2022
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