«Ноги заплетаются». Адесанья назвал причины поражения в бою с Перейрой

Боец UFC Исраэль Адесанья высказался по поводу поражения в титульном бою среднего веса Алексу Перейре.

«Я знаю, на что способен, и я вёл этот бой, но Перейра повредил мне нерв на ноге, это поломало мне весь футворк. Когда оступился и кувыркнулся через голову, я был вынужден сделать это. Подумал: «Вот дерьмо, ноги заплетаются». Мне это несвойственно, так что отдаю Перейре должное – он хорошо вложился в калф-кики, и это стоило мне победы.



Не буду говорить всего, но есть некоторые проблемы со здоровьем, решение которых я откладывал, в том числе то, за что люди высмеивали меня. В первую очередь надо позаботиться о здоровье. Взять бы хотя бы Чедвика Боузмана – люди смеялись над тем, какой он тощий и уставший, но никто и понятия не имел, что он борется с раком.



Так же люди смеялись надо мной из-за проблем с грудью, хотя и не подозревают, что у меня там происходит в жизни. Я всё это откладывал, нужно взяться за это, но я вернусь», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.