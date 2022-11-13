«Ноги заплетаются». Адесанья назвал причины поражения в бою с Перейрой

Боец UFC Исраэль Адесанья высказался по поводу поражения в титульном бою среднего веса Алексу Перейре.
«Я знаю, на что способен, и я вёл этот бой, но Перейра повредил мне нерв на ноге, это поломало мне весь футворк. Когда оступился и кувыркнулся через голову, я был вынужден сделать это. Подумал: «Вот дерьмо, ноги заплетаются». Мне это несвойственно, так что отдаю Перейре должное – он хорошо вложился в калф-кики, и это стоило мне победы.
Не буду говорить всего, но есть некоторые проблемы со здоровьем, решение которых я откладывал, в том числе то, за что люди высмеивали меня. В первую очередь надо позаботиться о здоровье. Взять бы хотя бы Чедвика Боузмана – люди смеялись над тем, какой он тощий и уставший, но никто и понятия не имел, что он борется с раком.
Так же люди смеялись надо мной из-за проблем с грудью, хотя и не подозревают, что у меня там происходит в жизни. Я всё это откладывал, нужно взяться за это, но я вернусь», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.
- 13 ноября 2022
-
21:56
-
21:43
-
20:53
-
20:50
-
19:59
-
19:28
-
18:59
-
18:42
-
18:01
-
17:45
-
16:26
-
15:33
-
15:04
-
14:54
-
14:06
-
13:59
-
13:35
-
13:28
-
12:56
-
12:51
-
12:35
-
12:12
-
11:54
-
11:50
-
11:22
-
11:20
-
10:41
-
10:17
-
10:15
-
09:58
-
09:42
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:06