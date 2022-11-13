В команде Усика отреагировали на назначение обязательного претендента от IBF

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), прокомментировал решение Международной боксёрской федерации (IBF) назначить обязательного претендента для его подопечного.

Напомним, им стал бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года хорватский нокаутёр Филип Хргович (15-0, 12 KO).

«Сегодня Филип Хргович был назначен IBF официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно спорное решение, учитывая очерёдность обязательных защит. Первым в списке является Дюбуа от WBA. Во-вторых, такое решение может отдалить мир от самого ожидаемого исторического противостояния за звание абсолютного чемпиона. Дата торгов ещё не назначена. IBF вправе санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой статус поединка является приоритетным», – приводит слова функционера издание ua.tribuna.com.

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