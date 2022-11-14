Названа причина смерти двукратного претендента на титул UFC Энтони Джонсона
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Двукратный претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Джонсон (23-6) ушёл из жизни из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ). Об этом информирует издание Yahoo Sports.
Напомним, Джонсону было 38 лет. В промоушене Даны Уайта американский боец дебютировал летом 2007 года. В мае 2015-го Энтони впервые провёл поединок за титул организации, потерпев поражение удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш между ними состоялся через два года, и Кормье снова одержал победу, применив удушающий приём, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.
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