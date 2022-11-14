Джон Маккарти прокомментировал уход из жизни Энтони Джонсона

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу смерти бывшего бойца UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Энтони Джонсона.



«Раздавлен и опустошён известием о смерти Энтони Джонсона. Эй Джей был хорошим парнем. Он был великим человеком с огромным сердцем. Да благословит тебя Бог, Эй Джей, я буду скучать по тебе, мой брат. Покойся с миром», — написал Маккарти.



Напомним, ранее стало известно, что Джонсон скончался из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ). Энтони было 38 лет. В промоушене Даны Уайта Джонсон дебютировал летом 2007 года. За время выступления в UFC два раза становился претендентом на титул.