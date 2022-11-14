Экс-чемпион UFC Тейшейра отреагировал на смерть Энтони Джонсона

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал уход из жизни экс-бойца UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Энтони Джонсона.
«Моё сердце разбито после печального известия. Покойся с миром, мой друг», — написал Тейшейра.
Фото: Из личного архива Гловера Тейшейры
Джонсон ушёл из жизни 13 ноября. Ранее сообщалось, что Энтони скончался из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ). Американцу было 38 лет. В промоушене Даны Уайта Джонсон дебютировал в июне 2007 года. За время выступления в UFC он два раза становился претендентом на титул.
Ранее смерть Джонсона прокомментировал знаменитый рефери UFC Джон Маккарти.
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