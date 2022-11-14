Уайт высказался по поводу возможного боя Джонса и Миочича

Глава UFC Дана Уайт сделал заявление по поводу возможного поединка между американцем Джоном Джонсом и хорватом Стипе Миочичем.
Ранее Джонс сообщал, что он готовится к поединку со Стипе Мичичем, который якобы назначен на 10 декабря и состоится на UFC 282 в Лас-Вегасе.
«Джон Джонс будет драться в следующем году, это точно. У нас никогда не было боя Стипе против Джона. Он будет драться в следующем году», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, Джонс выступает в UFC с 2008 года. За это время он победил в 26 поединках и потерпел поражение только в одном. Последний поединок американского бойца состоялся в феврале 2020 года. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей. Миочич в последнем бою, состоявшемся в марте прошлого года, проиграл Фрэнсису Нганну.
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