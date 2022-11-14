Корешков оценил шансы Чимаева в возможном бою с чемпионом UFC Перейрой

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мнением о потенциальном поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой.
«Конечно, бой такой, неоднозначный. Судя по тому, как Хамзат проводит последние бои. Вот в последнем он просто снёс соперника. И я не исключаю, что этого же хватит для Перейры, даже с лихвой. В бою с Перейрой у Хамзата намного больше шансов разнести его, чем в поединке с тем же Адесаньей. Потому что Адесанья неудобен абсолютно ни для кого», — сказал Корешков в интервью на канале Вадима Тихомирова в YouTube.
Напомним, Перейра стал чемпионом UFC в среднем весе после того, как победил представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Чимаев в последнем поединке одолел Кевина Холланда.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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