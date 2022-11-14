«Высота 3800 метров». Артур Бетербиев поднялся на Эльбрус. Фото

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями с восхождения на Эльбрус.
«Выходной день, водяная диета, баня и приключения. Решили подняться на Эльбрус. На трёх канатных дорожках, поднялись до самого верха. Высота 3800 метров.
Было так хорошо, что я забыл, что приехал на сбор. Впервые я был здесь в 2005 году в составе сборной России. С тех пор много изменилось, но мне, как и тогда, очень здесь по душе», – написал Бетербиев.
Фото: Из личного архива Артура Бетербиева
Фото: Из личного архива Артура Бетербиева
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Артур в объединительном поединке победил представителя США Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
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