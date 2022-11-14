Михаил Рагозин и Шара Буллет проведут бой на RCC 13

Российские средневесы Михаил Рагозин (21-5) и Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет (9-0), проведут трёхраундовый бой в главном карде турнира RCC 13. Об этом информирует пресс-служба RCC. Поединок состоится 3 декабря.
Рагозин выступает в RCC с момента основания промоушена. За это время он провёл в лиге уже 13 поединков. Часто бои с его участием становились главными событиями на турнирах промоушена. В мировом топе FightMatrix Михаил идёт 35-м, а в России он занимает четвёртую позицию.
Шара Буллет после победы над Ростовским Мясником успел бросить вызов Александру Шлеменко и даже провёл стердаун со Штормом.
«В карьере Михаила было достаточно сильных ударников, он дважды дрался с Ясубеем Эномото, и с точки зрения технических навыков Рагозин выглядит фаворитом. Однако Шара Буллет несёт опасность в каждом ударе и держит темп весь бой, а его амбиции — лучшая мотивация для победы», — говорится в анонсе боя.
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