Александр Волков: всё зависит от того, когда UFC даст мне нового соперника

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что продолжает проводить тренировочные занятия в ожидании следующего соперника.



«Друзья, знаю, что вы все ждёте моего следующего боя. Сейчас я уже какое-то время нахожусь в Калифорнии, готовлюсь и жду новой даты и соперника. Ежедневные тренировки и подготовка не прекращались. Сейчас всё зависит от того, когда UFC даст мне нового соперника. «С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?» — написал Волков.



В общей сложности в смешанных единоборствах Волков одержал 35 побед при 10 поражениях.

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