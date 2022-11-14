Адесанья: меня будоражат такие бои, как с Алексом. Игра не окончена

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу своего поражения в титульном поединке от Алекса Перейры на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Я обожаю этот спорт! Драки с такими титанами, как Алекс, будоражат меня! Ты снова выиграл битву, но война всё ещё продолжается! Охотник теперь станет объектом охоты. Игра не окончена», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом в пятом раунде, выигрывая на момент остановки по мнению всех трёх судей, и лишился чемпионского титула после пяти защит.



Поражение от Перейры стало для 33-летнего Адесаньи вторым в карьере – ранее он проиграл по очкам поляку Яну Блаховичу.