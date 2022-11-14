Адесанья: меня будоражат такие бои, как с Алексом. Игра не окончена
Поделиться
Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу своего поражения в титульном поединке от Алекса Перейры на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
«Я обожаю этот спорт! Драки с такими титанами, как Алекс, будоражат меня! Ты снова выиграл битву, но война всё ещё продолжается! Охотник теперь станет объектом охоты. Игра не окончена», — приводит слова Адесаньи MMA News.
Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом в пятом раунде, выигрывая на момент остановки по мнению всех трёх судей, и лишился чемпионского титула после пяти защит.
Поражение от Перейры стало для 33-летнего Адесаньи вторым в карьере – ранее он проиграл по очкам поляку Яну Блаховичу.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
16:21
-
15:42
-
15:30
-
15:09
-
14:41
-
14:31
-
13:43
-
12:55
-
12:02
-
11:36
-
11:29
-
10:48
-
10:38
-
10:08
-
09:59
-
09:46
-
09:15
-
02:58
-
00:33
- 13 ноября 2022
-
23:53
-
23:17
-
22:39
-
21:56
-
21:43
-
20:53
-
20:50
-
19:59
-
19:28
-
18:59
-
18:42
-
18:01
-
17:45
-
16:26
-
15:33
-
15:04
Партнерский контент