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Минеев и Родригес провели дуэль взглядов. Фото

Минеев и Родригес провели дуэль взглядов. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев провёл дуэль взглядов со своим будущим соперником бразильцем Фернандо Родригесом. Их поединок запланирован на 18 ноября. Противостояние состоится по правилам кикбоксинга.

Напомним, последний поединок Минеев провёл на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз сражался с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Ранее Владимир высказался о Фернандо, назвав его сильные стороны и отметив, что поединок лёгким не получится.

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