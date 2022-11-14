«Совсем скоро мы сотворим историю». Хабиб — о титульном бое своего брата Усмана

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий в преддверии титульного поединка своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, который выступает в промоушене Bellator.



«Совсем скоро мы сотворим историю», — написал Хабиб.

Напомним, в следующем бою Усман встретится с представителем Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. Их бой состоится 18 ноября на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288 в Чикаго (США). В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых им было одержано 15 побед, восемь из них были добыты нокаутом.

Усман Нурмагомедов и Махачев троллят друг друга за телефоны: