«Совсем скоро мы сотворим историю». Хабиб — о титульном бое своего брата Усмана
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий в преддверии титульного поединка своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, который выступает в промоушене Bellator.
«Совсем скоро мы сотворим историю», — написал Хабиб.
Напомним, в следующем бою Усман встретится с представителем Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. Их бой состоится 18 ноября на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288 в Чикаго (США). В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых им было одержано 15 побед, восемь из них были добыты нокаутом.
Усман Нурмагомедов и Махачев троллят друг друга за телефоны:
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