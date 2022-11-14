Джон Джонс отреагировал на смерть Энтони Джонсона

Двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) звёздный американец Джон Джонс отреагировал в социальных сетях на кончину бывшего соседа по дивизиону и соотечественника Энтони Джонсона, умершего вчера, 13 ноября, после борьбы с иммунным заболеванием.

«Было честью называть тебя другом, покойся с миром, король», – написал Джонс.

Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил удушением, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.

Ранее на новость о кончине Джонсона отреагировал Даниэль Кормье.