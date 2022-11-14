Тренер Джойса объяснил, почему его подопечный побьёт Александра Усика

Исмаэль Салас, тренер британского претендента в супертяжёлом весе Джо Джойса (15-0, 14 KO), объяснил, почему тот победит действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика (20-0, 13 KO).

«Вот что я вам скажу. Я видел реванш Усика и Джошуа. На этот раз Джошуа работал по корпусу, и это доставило Усику проблемы. И Джо Джойс – это другая история. Он всегда душит своих соперников давлением, справляться с которым на протяжении 12 раундов непросто.

К тому же он великолепно держит удар, а это дар божий. Огромное мужество и большая решимость. Сейчас он лучший атакующий боец, которого вы можете найти в супертяжёлом весе», – приводит слова специалиста издание BoxingScene.

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