Тренер Джойса объяснил, почему его подопечный побьёт Александра Усика

Исмаэль Салас, тренер британского претендента в супертяжёлом весе Джо Джойса (15-0, 14 KO), объяснил, почему тот победит действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика (20-0, 13 KO).
«Вот что я вам скажу. Я видел реванш Усика и Джошуа. На этот раз Джошуа работал по корпусу, и это доставило Усику проблемы. И Джо Джойс – это другая история. Он всегда душит своих соперников давлением, справляться с которым на протяжении 12 раундов непросто.
К тому же он великолепно держит удар, а это дар божий. Огромное мужество и большая решимость. Сейчас он лучший атакующий боец, которого вы можете найти в супертяжёлом весе», – приводит слова специалиста издание BoxingScene.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки
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