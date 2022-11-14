Тимоти Брэдли назвал фаворита в бою Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор американец Тимоти Брэдли высказался о возможном поединке российских полутяжеловесов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Умение Бивола удерживать контроль над дистанцией и при этом идти вперёд… это блестяще, чуваки. Послушайте, я поставлю на Бивола, когда он будет драться с Бетербиевым. Я поставлю на него.

Говорю вам, Бивол понимает каждый аспект в ринге. Он может оставаться у канатов, а может двигаться – он умеет всё. Он знает, как отдыхать. Его контроль великолепен, в том числе и на ближней дистанции. Мы говорили, что он не умеет драться вблизи, но это не так. Он позволяет парням подходить к себе и всё равно имеет преимущество», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

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