Минеев: Перейра — не лучший боец в мире. Он просто неудобен Адесанье

Именитый российский средневес Владимир Минеев высказался о титульном поединке UFC между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США).
Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде, став новым обладателем титула организации.
«Я посмотрел обзор… полностью не смотрел. Я не думаю, что Перейра лучший в мире боец. Я считаю, что он просто неудобен Адесанье. В этом бою не было многих аспектов MMA: борьбы, удушающих, болевых, прессинга у сетки.
Нельзя назвать борьбой действия Адесаньи, когда он один раунд бил Перейру, который не мог встать. Но для других бойцов это ключ, как работать с Перейрой. Найдутся парни, которые будут переводить его вниз и не давать вставать», – сказал Минеев в интервью «РБ Спорт».
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