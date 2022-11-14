Легендарный рефери UFC оценил остановку в бою Адесанья — Перейра

Легендарный рефери UFC, а ныне комментатор Bellator, Джон «Большой» Маккарти прокомментировал остановку в титульном поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США).

«Была ли остановка ранней? Нет. У меня есть определённые критерии и правила: если дерётся такой парень, как Адесанья, то я бы дал ему всё, что могу.

Если боец начинает тонуть и его голова уже ушла под воду, то я бы позволил Адесанье находиться под ней дольше, чем другим, из-за его заслуг. Я сделал бы всё, что в моих силах. Но это не означает, что я должен смотреть, как забивают последний гвоздь в крышку гроба. У меня нет проблем с остановкой, он был серьёзно потрясён», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.