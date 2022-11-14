«Я не подготовился должным образом». Канело заявил о желании взять реванш у Бивола

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) заявил о желании провести реванш с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO).
«Я дал очень близкий бой, несмотря на то что имел ограничения в работе рукой и плечом. Я отлично провёл первую половину боя, но затем устал из-за того, что мы не подготовились должным образом, что особенно важно в более тяжёлых дивизионах, где вам приходится испытывать большие нагрузки.
Реванш – вот на что мы нацелены. Я проиграл, пытаясь попасть в историю ещё одного дивизиона, конкурентного дивизиона. Как по мне, Бивол сейчас номер один в полутяжёлом весе», – приводит слова Канело bet365.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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