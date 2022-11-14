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Камару Усман поддержал Адесанью после досрочного поражения от Перейры

Камару Усман поддержал Адесанью после досрочного поражения от Перейры
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал досрочное поражение новозеландца Исраэля Адесаньи в титульном поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Бой состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США).

«Перед тем как совершается прорыв, всегда есть турбулентность. И это делает успех ещё слаще. Чемпионы никогда не останавливаются. Мы всегда находим путь к вершине. Какой удивительный уикенд с ещё более удивительными людьми и атмосферой!» – написал Усман в социальных сетях.

Ранее бывший претендент на титул UFC американский легковес Джастин Гэтжи, последние несколько лет являющийся одноклубником Усмана, оценил его шансы в трилогии с британцем Леоном Эдвардсом.

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