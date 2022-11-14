«Это не лёгкая прогулка». Цзю оценил шансы хорватского претендента в бою с Усиком
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказался о потенциальном поединке между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и хорватом Филипом Хрговичем (15-0, 12 KO).
Напомним, ранее Международная боксёрская федерация (IBF) постановила, что Усик должен провести обязательную защиту против Хрговича.
«Любой претендент является сильным соперником, так как это бой за звание чемпиона мира. У Хрговича хорошая статистика. Однако шансы против Усика крайне малы. Для Усика бой не будет лёгкой прогулкой. Надеюсь, он хорошо подготовится. Но то, что он чемпион, имеет главное значение», – приводит слова Цзю издание «РБК Спорт».
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