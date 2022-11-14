Глава UFC сравнил Чендлера с легендарным боксёром Гатти после его боя с Порье

Президент UFC Дана Уайт оценил выступление бывшего чемпиона Bellator американского легковеса Майкла Чендлера в поединке с соотечественником Дастином Порье. Бой состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

В частности, Уайт сравнил Чендлера с легендарным боксёром Артуро Гатти из-за его зрелищного стиля.

«Да, он увлекает, он как наш Артуро Гатти. Понимаете, о чём я? Он весёлый парень. И у него всегда увлекательные бои. Он приходит сражаться, чуваки. И оставляет всего себя в клетке. Вот почему люди любят его. За ним интересно наблюдать», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в интервью глава UFC высказался о вероятности немедленного реванша между Адесаньей и Перейрой.

Новость по теме Хабиб предложил Дастину Порье соперника на UFC 284 в Австралии

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта