Глава UFC сравнил Чендлера с легендарным боксёром Гатти после его боя с Порье

Президент UFC Дана Уайт оценил выступление бывшего чемпиона Bellator американского легковеса Майкла Чендлера в поединке с соотечественником Дастином Порье. Бой состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
В частности, Уайт сравнил Чендлера с легендарным боксёром Артуро Гатти из-за его зрелищного стиля.
«Да, он увлекает, он как наш Артуро Гатти. Понимаете, о чём я? Он весёлый парень. И у него всегда увлекательные бои. Он приходит сражаться, чуваки. И оставляет всего себя в клетке. Вот почему люди любят его. За ним интересно наблюдать», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
Ранее в интервью глава UFC высказался о вероятности немедленного реванша между Адесаньей и Перейрой.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта
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