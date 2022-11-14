Даниэль Кормье назвал ключ к успеху Перейры в бою с Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье назвал ключевой фактор успеха бразильского средневеса Алекса Перейры в поединке со звёздным новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Бой состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США).

«Думаю, что ключом к успеху стал Гловер Тейшейра и его команда, которые дали понять Алексу Перейре, что если он хочет стать чемпионом, то у него осталось пять минут. Он должен всё это закончить. И он сделал это.

Обычно мы не видим, чтобы Адесанью так сильно прессинговали, потому что он настолько опасен в контратаках, что парни не хотят рисковать. Что ж, Перейра понял, что если не рискнёт, то проиграет, и он сделал своё дело в пятом раунде», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.