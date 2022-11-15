Источник: рэпер Дрейк потерял $ 1,5 млн на бое Адесанья — Перейра

Всемирно известный канадский рэпер Обри Грэм, более известный как Дрейк, потерял крупную сумму денег из-за ставки на титульный поединок UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, состоявшийся на минувших выходных в Нью-Йорке (США), сообщает в социальных сетях канал br_betting.

В сеть попал скрин ставки Дрейка, поставившего на победу Адесаньи $ 1,5 млн. Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым обладателем титула организации.

Поражение от Перейры стало для 33-летнего Адесаньи вторым в карьере. В сентябре 2020 года он поднялся в полутяжёлый вес (до 93 кг) и бросил вызов тогдашнему чемпиону поляку Яну Блаховичу, однако проиграл единогласным судейским решением.