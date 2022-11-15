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Дана Уайт прокомментировал кончину Энтони Джонсона

Дана Уайт прокомментировал кончину Энтони Джонсона
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал смерть бывшего бойца организации полутяжеловеса Энтони Джонсона, скончавшегося вчера, 13 ноября, после многолетней борьбы с иммунным заболеванием.

«Он всегда был отличным парнем. И он всегда устраивал увлекательные бои. У него была способность нокаутировать одним ударом, чего нет у многих людей. Он был хорошим человеком. Мои соболезнования его семье», – приводит слова Уайта издание Yahoo Sports.

Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил удушением, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.

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