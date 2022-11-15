Григорий Дрозд назвал сильные стороны Родригеса перед его боем с Минеевым

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением о сильных сторонах бразильского бойца смешанных единоборств Фернандо Родригеса, который 18 ноября проведёт поединок с представителем России Владимиром Минеевым.

«Для меня с точки зрения техники Владимир – фаворит. Видел последний бой Фернандо против Гаджи Автомата и скажу, что в нём скрыта большая мощь. Он умеет терпеть, держать удары, хорошо дышит. Автомат бьёт сильно.



Например, тому же Евгению Орлову он сломал челюсть, когда они боксировали. А Фернандо стоял, пропуская такие сильные и чистые удары», — сказал Дрозд на пресс-конференции.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: