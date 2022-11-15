Названа причина задержки в оглашении результата боя Ковалькевич – Гомес Хуарес на UFC 281

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) выступила с заявлением по поводу резонансного инцидента, имевшего место после поединка между представительницей Польши Каролиной Ковалькевич и Сильваной Гомес Хуарес из Аргентины на турнире UFC 281. Напомним, после боя спортсменки длительное время ожидали судейское решение. В тот момент, когда ринг-анонсер Брюс Баффер уже приготовился его объявить, в октагон вошёл рефери Сол Д’Амато, который схватил судейские записки и начал что-то править. В итоге Д’Амато выставил оценки в пользу Ковалькевич – Каролина выиграла единогласным решением судей.
«Официальный результат, объявленный на ринге по завершении боя Каролины Ковалькевич и Сильваны Гомес Хуарес во время UFC 281, был правильным; Каролина Ковалькевич победила единогласным решением судей. Корректировка, сделанная непосредственно перед объявлением результатов Брюсом Баффером, исправила первоначальную ошибку в транскрипции, допущенную в сводном итоговом листе. Сотрудники Атлетической комиссии штата Нью-Йорк быстро выявили ошибку и оперативно исправили её до того, как были объявлены окончательные результаты», — приводит текст заявления MMAJunkie.
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