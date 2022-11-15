«Лучший первый раунд, который я видел». Уайт — о бое Порье и Чендлера
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу поединка между бойцами лёгкого веса Дастином Порье и Майклом Чендлером.
«Это было потрясающе. Это был лучший первый раунд, который я видел за долгое время, если вообще не за всё время. Нет никаких сомнений в том, что это был «Бой вечера», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
В третьем раунде Порье провёл удушающий приём и заставил Чендлера сдаться впервые в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.
Отметим, что Дастин одержал в своей профессиональной карьере 29-ю победу. Всего на его счету 36 боёв, в которых он потерпел семь поражений. Для Чендлера это восьмое поражение.
Майкл Чендлер оценил соус, который производит Дастин Порье:
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