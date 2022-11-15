Победитель боя Шлеменко — Исмаилов получит специальный пояс RCC

Победитель поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге, получит специальный пояс RCC.

Для RCC этот поединок станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги решил создать специальный пояс для победителя встречи. Выставочный пояс станет первым шагом к запуску титульных противостояний в организации.

В центре пояса будут размещены лого RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам изображения тигра и медведя, отражающие образы будущих соперников. Объёмные элементы будут собраны из 37 деталей, которые будут отлиты из меди и покрыты тонкими слоями различных металлов. В основу пояса ляжет три слоя кожи разной толщины.

В создание пояса вовлечены больше 20 специалистов из Екатеринбурга. Все они подключаются к работе на разных этапах производства: это и дизайнеры, и ювелиры, и кожевники. Готовый пояс будет весить около восьми килограммов, он будет представлен за несколько дней до турнира RCC 13.