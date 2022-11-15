Коста: я вызывал Макгрегора на бой три раза, и в UFC давали согласие

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в UFC в средней весовой категории, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что три раза вызывал на поединок экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



«Просто чтобы вы все знали, я вызывал Конора Макгрегора на бой три раза, и в UFC давали согласие, но он сказал, что в первый раз заболел, а теперь заявил, что уедет, чтобы насладиться Рождеством с семьёй», — написал Коста.



В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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