Коста: я вызывал Макгрегора на бой три раза, и в UFC давали согласие
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в UFC в средней весовой категории, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что три раза вызывал на поединок экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Просто чтобы вы все знали, я вызывал Конора Макгрегора на бой три раза, и в UFC давали согласие, но он сказал, что в первый раз заболел, а теперь заявил, что уедет, чтобы насладиться Рождеством с семьёй», — написал Коста.
В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
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