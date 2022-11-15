«Мерседес» Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу за 20 млн рублей. Фото

Mercedes-Benz AMG GT 2015 года выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в интернет-сервисе «Авито». В описании объявления говорится, что владельцем автомобиля был один человек, и им является бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Покупателю придётся заплатить за автомобиль 20 млн рублей.
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Фото: avito.ru
Как напомнил в своём телеграм-канале журналист Александр Лютиков, в 2016 году этот автомобиль был разбит на улицах Махачкалы — через пять месяцев после того, как его подарили Хабибу – в аварию попал близкий друг Нурмагомедова.
В общей сложности в активе Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
- 15 ноября 2022
-
15:06
-
14:21
-
14:04
-
14:01
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
-
11:17
-
10:39
-
10:11
-
09:54
-
09:32
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
00:51
-
00:44
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:51
-
23:34
-
22:58
-
22:03
-
21:40
-
20:59
-
20:47
-
20:02
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:18
-
17:54
-
17:37
-
17:00
-
16:52