Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мерседес» Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу за 20 млн рублей. Фото

«Мерседес» Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу за 20 млн рублей. Фото
Комментарии

Mercedes-Benz AMG GT 2015 года выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в интернет-сервисе «Авито». В описании объявления говорится, что владельцем автомобиля был один человек, и им является бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Покупателю придётся заплатить за автомобиль 20 млн рублей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Как напомнил в своём телеграм-канале журналист Александр Лютиков, в 2016 году этот автомобиль был разбит на улицах Махачкалы — через пять месяцев после того, как его подарили Хабибу – в аварию попал близкий друг Нурмагомедова.

В общей сложности в активе Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:

Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной! Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022