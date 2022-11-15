«Мерседес» Хабиба Нурмагомедова выставлен на продажу за 20 млн рублей. Фото

Mercedes-Benz AMG GT 2015 года выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в интернет-сервисе «Авито». В описании объявления говорится, что владельцем автомобиля был один человек, и им является бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Покупателю придётся заплатить за автомобиль 20 млн рублей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Как напомнил в своём телеграм-канале журналист Александр Лютиков, в 2016 году этот автомобиль был разбит на улицах Махачкалы — через пять месяцев после того, как его подарили Хабибу – в аварию попал близкий друг Нурмагомедова.

В общей сложности в активе Хабиба 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок: