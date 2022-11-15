Махачев отреагировал на кончину экс-бойца UFC Джонсона

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу смерти бывшего бойца промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Энтони Джонсона.
«Твои нокауты будут смотреть много поколений, чемпион. Легенда», — написал Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Джонсон ушёл из жизни 13 ноября. Энтони было 38 лет. Дебют в промоушене Даны Уайта для американского бойца состоялся летом 2007 года. В мае 2015-го Джонсон впервые провёл поединок за титул организации, сразившись с соотечественником Даниэлем Кормье. Энтони тогда потерпел поражение удушающим приёмом в третьем раунде. Реванш между ними состоялся через два года, и Кормье снова одержал победу, применив удушающий приём, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести один поединок.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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