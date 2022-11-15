Артур Бетербиев: моя главная мотивация — обыграть себя вчерашнего

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о своей тренировке. По словам Бетербиева, он всегда старается улучшать показатели.



«30 минут пробежался от души. Каждый раз стараюсь улучшать время бега, дистанцию», — сказал Бетербиев.

«Моя главная мотивация — обыграть себя вчерашнего», — добавил Артур.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел Джо Смита-младшего, представляющего США. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: