Артур Бетербиев: моя главная мотивация — обыграть себя вчерашнего
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Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о своей тренировке. По словам Бетербиева, он всегда старается улучшать показатели.
«30 минут пробежался от души. Каждый раз стараюсь улучшать время бега, дистанцию», — сказал Бетербиев.
«Моя главная мотивация — обыграть себя вчерашнего», — добавил Артур.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел Джо Смита-младшего, представляющего США. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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