Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который, по его мнению, станет лучшим в мире

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о бойце своей команды Сайгиде Изагахмаеве, выступающем в промоушене One Championship.



«Я тренировался с Сайгидом всю свою жизнь. Знаю, как сильно он совершенствуется с каждым годом. Знаю, насколько он предан своему делу. Он становится физически всё сильнее и сильнее. От боя к бою он становится всё более опытным и скоро станет лучшим – не только в нашей команде, но и в мире. Я действительно верю в него.



Зрители ожидают, что увидят в его исполнении отменный набор борцовских навыков. Но также он может удивить их тем, насколько хорошо стоит на ногах. Он здорово работает локтями и руками», – приводит слова Хабиба пресс-служба ONE Championship.



19-го ноября на турнире One Championship 163 Изагахмаеву предстоит провести поединок с японцем Шинья Аоки.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок: