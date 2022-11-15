Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который, по его мнению, станет лучшим в мире

Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который, по его мнению, станет лучшим в мире
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о бойце своей команды Сайгиде Изагахмаеве, выступающем в промоушене One Championship.

«Я тренировался с Сайгидом всю свою жизнь. Знаю, как сильно он совершенствуется с каждым годом. Знаю, насколько он предан своему делу. Он становится физически всё сильнее и сильнее. От боя к бою он становится всё более опытным и скоро станет лучшим – не только в нашей команде, но и в мире. Я действительно верю в него.

Зрители ожидают, что увидят в его исполнении отменный набор борцовских навыков. Но также он может удивить их тем, насколько хорошо стоит на ногах. Он здорово работает локтями и руками», – приводит слова Хабиба пресс-служба ONE Championship.

19-го ноября на турнире One Championship 163 Изагахмаеву предстоит провести поединок с японцем Шинья Аоки.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:

Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной! Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022